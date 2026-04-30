A Garlasco, Andrea Sempio rischia l'ergastolo a causa delle aggravanti di crudeltà e motivi abietti, mentre Stasi non ha ricevuto questa condanna. La differenza tra i due riguarda proprio le circostanze aggravanti contestate nel processo. La decisione sulla condanna definitiva sarà presa nei prossimi mesi, dopo le discussioni in aula e le valutazioni della corte. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per il rifiuto di lei al suo approccio sessuale. Questo il movente del delitto di Garlasco secondo la procura di Pavia, che ha invitato l’indagato a un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio. Nell’invito a comparire i pm contestano a Sempio le aggravanti della “crudeltà” e dei “motivi abietti“. Una circostanza che in caso di processo ed eventuale condanna potrebbe portare anche all’ergastolo come pena massima. Ergastolo che non ha ricevuto Alberto Stasi, per via del rito abbreviato e delle attenuanti generiche che gli sono state riconosciute. Garlasco, Andrea Sempio rischia l'ergastolo...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Stasi non ha avuto l'ergastolo ma Sempio lo rischia per le aggravanti "crudeltà" e "motivi abietti"

Caso Garlasco. Si aggrava la posizione di Andrea Sempio. Delitto Chiara Poggi.

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#Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com