A Garlasco, l'imputato coinvolto nel caso di omicidio di Marco Poggi ora potrebbe affrontare l'ergastolo. La procura di Pavia ha deciso di non concedere il rito abbreviato e il processo si terrà davanti ai giudici popolari. Tra le accuse contestate ci sono anche motivi futili e crudeltà, elementi che potrebbero influenzare la pesantezza della condanna. La decisione definitiva dipenderà dall'esito del procedimento giudiziario.

Rischia l’ergastolo Andrea Sempio. Almeno in linea teorica. Sì, perché con le nuove aggravanti che adesso gli contesta la procura di Pavia, vale a dire i futili motivi e la crudeltà, la pena massima teorica per l'omicidio volontario diventa il carcere a vita. Ciò preclude la possibilità di ricorrere al rito abbreviato, un rito alternativo che prevede un processo a porte chiuse con eventuale sconto di pena in caso di condanna. Così l’unica strada diventerebbe quella di un procedimento pubblico: in corte d’assise, davanti ai giudici popolari.,, La procura di Pavia, nella nuova convocazione per Andrea Sempio unico indagato nel nuovo filone dell’indagine sul delitto di Garlasco, gli contesta adesso l’omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Sempio ora rischia l'ergastolo: niente rito abbreviato e processo davanti ai giudici popolari. Cosa cambia con le aggravanti

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