Il destino di Giovanni Zippo autore del disastro con una vittima di via Nizza a Torino | rischia l’ergastolo inammissibile il processo con rito abbreviato

Giovanni Zippo, coinvolto nell’incidente in via Nizza a Torino che ha causato una vittima, potrebbe ricevere l’ergastolo. La sua richiesta di processo con rito abbreviato è stata respinta, suscitando polemiche tra gli avvocati.

Accusato di omicidio volontario, disastro doloso e lesioni personali, Giovanni Zippo rischia l’ergastolo. Anche per questo, nei giorni scorsi, la giudice Enrica Angioni del tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di processo con rito abbreviato avanzata dal suo avvocato Basilio Foti. Come anticipato dal quotidiano La Repubblica, il quarantenne sarà dunque processato con rito ordinario, che prevede l’audizione dei testimoni e – in caso di condanna – esclude sconti di pena. Il dibattimento inizierà a marzo 2026. Zippo è il responsabile della tragedia del 30 giugno 2025 in via Nizza 389, a Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it

