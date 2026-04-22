Delitto del trapano via al processo dopo 30 anni Così Verduci può ottenere lo sconto di pena

Dopo oltre 30 anni, è iniziato il processo per l’omicidio avvenuto nel 1995 a Genova. Il procedimento si svolgerà con il rito abbreviato e riguarda un uomo di 66 anni, accusato di aver ucciso una donna. La vicenda, nota come il delitto del trapano, vede ora una possibile possibilità di riduzione della pena per l’imputato. La causa ha avuto un lungo percorso giudiziario prima di arrivare alla fase attuale.

Si svolgerà con il rito abbreviato il procedimento penale a carico di Fortunato Verduci, carrozziere 66enne accusato dell’omicidio di Luigia Borrelli avvenuto il 5 settembre 1995 a Genova. Si tratta di un cold case, ribattezzato dalla stampa come il “ delitto del trapano ”: il killer avrebbe infatti lasciato conficcato nel collo della vittima proprio un trapano, da cui il nome. Il processo partirà a settembre e la sentenza è attesa il 6 ottobre. Solo tre le udienze previste, tra cui una in cui verrà dato spazio alla pm Patrizia Petruzziello e alla parte civile, e un’altra dedicata alle istanze della difesa di Verduci, con gli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpe.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Delitto del trapano, via al processo dopo 30 anni. Così Verduci può ottenere lo sconto di pena Notizie correlate Genova, delitto del trapano: dopo 30 anni, processo per l’uomoGenova – Dopo trent'anni, la Procura di Genova ha chiesto il processo per Fortunato Verduci, 66enne, in relazione al cold case del delitto di Luigia... Leggi anche: Delitto del trapano, Verduci a processo in abbreviato per l’omicidio di Luigia Borrelli: sentenza a ottobre Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Delitto del trapano, per Verduci rito abbreviato e sentenza a ottobre; Delitto del trapano, inizia il processo in abbreviato: a ottobre la sentenza; Delitto del trapano, sentenza a ottobre; Delitto del trapano, la sentenza entro ottobre. Il killer agì con crudeltà estrema. Delitto del trapano, via al processo dopo 30 anni. Così Verduci può ottenere lo sconto di penaSi svolgerà con il rito abbreviato il procedimento penale a carico di Fortunato Verduci, carrozziere 66enne accusato dell’omicidio di Luigia Borrelli avvenuto il 5 settembre 1995 a Genova. Si tratta ... ilgiornale.it Delitto del trapano, via al processo in abbreviato: udienze a settembre, la sentenza attesa a ottobreAccolta la richiesta del 66enne Fortunato Verduci, accusato dell’omicidio di Luigia Borrelli nel 1995. In aula la figlia della vittima come parte civile, l’imputato resta libero nonostante gli indizi ... lavocedigenova.it Fortunato Verduci andrà a processo con rito abbreviato. Il 66enne è accusato di aver commesso il ‘delitto del trapano’, l’omicidio di Luigia Borrelli, uccisa nel 1995 a Genova - facebook.com facebook Sta per iniziare “Le Iene presentano: Il Verdetto”, con la nostra @GiovannaNinaPal Tre casi di cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica, ricostruiti dall’inizio alla fine, seguendo la vicenda processuale. Dal delitto di Villa Pamphili, con il processo a cari x.com