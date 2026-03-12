A quasi 19 anni dal delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione con una nuova teoria di Massimo Lovati. Secondo l’avvocato, Chiara sarebbe stata uccisa dopo aver scoperto video pedopornografici, e i tagli sugli occhi sarebbero un messaggio. La vicenda, ancora irrisolta, continua a generare discussioni e ipotesi diverse.

A quasi 19 anni dal delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi continua a suscitare dibattiti e nuove ipotesi, con il movente che resta avvolto nel mistero. Nonostante le indagini giudiziarie abbiano portato a condanne e assoluzioni, il pubblico e gli esperti continuano a interrogarsi su ciò che realmente accadde nel 2007, quando la giovane fu uccisa nella sua abitazione. Il caso ha segnato profondamente la comunità locale e l’opinione pubblica italiana, trasformandosi in uno dei processi più seguiti negli ultimi decenni. Nel corso degli anni, il delitto è stato analizzato da giornalisti, criminologi e investigatori, con numerose ricostruzioni delle dinamiche della morte di Chiara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la teoria di Massimo Lovati: “Chiara Poggi uccisa dopo aver scoperto video pedopornografici. I tagli sugli occhi? Un messaggio”

