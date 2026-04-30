Il 13 agosto 2007, nel paese di Garlasco, Chiara Poggi è stata trovata morta nella sua abitazione. Le indagini hanno portato all’arresto di Andrea Sempio, accusato di averla uccisa dopo una lite, con almeno 12 colpi sferrati principalmente alla testa e sul volto. L’omicidio è avvenuto in un momento in cui la vittima aveva rifiutato le avances dell’accusato. L’arma del delitto non è mai stata individuata.

Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia la scena dell’omicidio di Garlasco e cambia l’autore del delitto di Chiara Poggi, uccisa con un’arma che resta sconosciuta la mattina del 13 agosto del 2007. E’ quanto sostiene la Procura di Pavia, che ha chiesto di interrogare il prossimo 6 maggio Andrea Sempio, unico indagato del delitto al posto del condannato in via definitiva Alberto Stasi. Nel documento dell’invito a comparire, la Procura spiega che Sempio, “dopo una iniziale colluttazione, colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente (dapprima in regione frontale sinistra e in regione zigomatica destra), facendola cadere a terra”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi perché ha rifiutato le sue avance, con almeno 12 colpi sul cranio e al volto”

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la Repubblica. . Secondo i pm Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del suo rifiuto a un suo approccio sessuale". E avrebbe infierito anche oltre quello che avevano stabilito le vecchie sent - facebook.com facebook

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