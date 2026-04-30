In una recente dichiarazione, il difensore di Andrea Sempio ha affermato che la nuova indagine aperta a suo carico avrebbe come scopo principale la revisione del processo di Alberto Stasi. La questione riguarda le indagini sul caso di Chiara, e il legale ha commentato che si tratta di un tentativo di modificare l’esito di un procedimento giudiziario già concluso. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini in corso e delle strategie di difesa.

La difesa di Andrea Sempio ritiene che la nuova indagine a suo carico sia stata aperta con un unico obiettivo: consentire la revisione del processo di Alberto Stasi. Secondo l'ex legale di Sempio, Massimo Lovati, che ha assistito Sempio fino a pochi mesi fa, l’accusa di concorso tra i due rappresentava un ostacolo insormontabile per riaprire il caso dell’ex bocconiano. Per questo motivo, dopo aver sostenuto per un anno e mezzo la tesi del concorso, la Procura di Pavia avrebbe ora fatto marcia indietro, contestando a Sempio l’omicidio volontario in solitaria, con l’aggravante dei motivi abietti (il rifiuto di un approccio sessuale da parte di Chiara Poggi) e quella della crudeltà.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Massimo Lovati: ""Sempio il killer di Chiara? Vi dico come finirà questa storia..."

GARLASCO, OMICIDIO CHIARA POGGI: GLI AUDIO E UNA PISTA ALTERNATIVA

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