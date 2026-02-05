Garlasco – A processo per diffamazione l’avvocato Massimo Lovati ex difensore di Sempio
L’avvocato Massimo Lovati, già difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, finirà a processo per diffamazione. La vicenda si apre con una citazione diretta a giudizio della Procura di Milano, che ha deciso di portare in tribunale l’avvocato, coinvolgendolo in un procedimento penale.
L’avvocato Massimo Lovati – ex difensore di Andrea Sempio nell’inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, sarà processato per diffamazione con citazione diretta a giudizio nell’ambito di un procedimento avviato dalla Procura di Milano. Il legale, protagonista di interventi bizzarri e dichiarazioni talvolta sopra le righe, dovrà comparire davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano il prossimo 26 maggio, data fissata per l’inizio del processo. La decisione è stata assunta dalla Procura milanese, con il pubblico ministero Fabio De Pasquale, che contesta a Lovati di aver pronunciato “ dichiarazioni gravemente diffamatorie ” nei confronti dello studio legale Giarda, che aveva difeso Alberto Stasi nei procedimenti giudiziari legati all’omicidio di Chiara Poggi e che hanno portato alla condanna dell’allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
