Garlasco le prove per l’arresto di Sempio contenuta in 300 pagine di fascicolo | dall’impronta 33 al DNA sotto unghie di Chiara

Nel fascicolo di circa 300 pagine sull’arresto di Sempio sono contenute diverse evidenze, tra cui un’impronta chiamata 33 trovata sul muro delle scale vicino al corpo della vittima. Questa traccia è stata attribuita alla mano destra di Sempio da due dattiloscisti, Iuliano e Caprioli, secondo le loro analisi. Inoltre, sono presenti analisi del DNA sotto le unghie della vittima, che fanno parte degli elementi considerati nelle indagini.

Nel fascicolo, l’impronta 33 rappresenta uno degli elementi più discussi. Si tratta della traccia rilevata sul muro delle scale sopra il corpo della vittima, attribuita alla mano destra di Sempio dalla consulenza dei dattiloscopisti Iuliano e Caprioli. Accanto a questa, il secondo pilastro è rappres.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, le “prove” per l’arresto di Sempio contenuta in 300 pagine di fascicolo: dall’impronta 33 al DNA sotto unghie di Chiara Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, nuova consulenza chiesta al genetista Carlo Previderè: trovò il dna di Sempio sulle unghie di Chiara Garlasco, la Procura di Pavia valuta la revisione del processo contro Stasi: dall'impronta al dna, le proveAlberto Stasi è in carcere dal 2015, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, assassinata in casa il 13 agosto 2007. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Garlasco, la revisione passa dai sette indizi che condannarono Alberto Stasi; Garlasco, la Procura di Pavia valuta la revisione del processo contro Stasi: dall'impronta al dna, le prove; Quarta Repubblica: Garlasco, le nuove prove a favore di Stasi Video; Delitto Garlasco, cosa succede ora a Sempio e Stasi? Dal nuovo processo a nessun colpevole: gli scenari e il nodo risarcimento. La prova regina, la svolta su Garlasco: Andrea Sempio si presenterà in Procura?Svolta sul delitto di Garlasco, con Andrea Sempio convocato per il 6 maggio in Procura a Pavia. Il 38enne, secondo il pm, avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Ma, quali sono le prove? Sempio rischia l ... notizie.it Garlasco, Stasi e la revisione del processo: le prove contestate che bloccano ancora la sua richiestaNuove indagini sul caso Garlasco rimettono in discussione la condanna di Stasi Chi: il caso riguarda Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiar ... assodigitale.it #Garlasco La legale storica di Alberto #Stasi, Giada Bocellari, ha annunciato che “una volta letti gli atti verrà presentata richiesta di revisione”. Stasi, al momento, è l’unico condannato in via definitiva per il delitto, e sta finendo di espiare la pena in regime di s - facebook.com facebook #Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com