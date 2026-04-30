A Garlasco, si avvicina l'interrogatorio di Andrea Sempio previsto per il 6 maggio. Le indagini indicano che Sempio avrebbe agito da solo nel delitto di Chiara Poggi, attribuendo l’omicidio a motivi legati al rifiuto delle sue avances. La ricostruzione si basa sulle risultanze investigative, senza coinvolgimenti di altre persone.

Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo, per futili motivi legati al rifiuto delle sue avance, è questo il quadro che emerge dalle indagini. Adesso è stato fissato un interrogatorio il prossimo 6 maggio Una lite improvvisa, un rifiuto non accettato e poi la furia cieca.Dopo diciannove anni dal delitto che ha scosso l’Italia, il giallo di Garlasco arriva a quello che la Procura di Pavia definisce il punto di svolta definitivo.Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima, è ora indagato per omicidio volontario, non più in concorso con ignoti, ma come unico esecutore materiale dell’assassinio di Chiara Poggi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti guidati da Fabio Napoleone, la mattina del 13 agosto 2007 non ci fu una spedizione punitiva né riti satanici, ipotesi a lungo ventilate dalla difesa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, la svolta: “Sempio uccise Chiara da solo”, interrogatorio previsto il 6 maggio

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