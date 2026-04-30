La Procura di Pavia ha indicato che Andrea Sempio ha commesso l’omicidio di Chiara Poggi da solo, definendo il fatto come un omicidio aggravato da sevizie e motivi futili. A pochi passaggi dalla conclusione delle indagini preliminari, è stato notificato all’uomo un invito a comparire. L’indagine si concentra sulla responsabilità esclusiva di Sempio nell’evento, senza coinvolgimenti di altri soggetti.

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, e lo ha fatto da solo. Ne è convinta la Procura di Pavia che, a un passo dalla chiusura delle indagini preliminari, gli ha notificato un invito a comparire il 6 maggio per essere interrogato, modificando il capo di imputazione: da «omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi», a «omicidio aggravato delle sevizie e dei futili motivi». È Sempio, per i pm pavesi, l'unica persona presente nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, la mattina del 13 agosto 2007. Una svolta nell'inchiesta che inevitabilmente avrà delle ripercussioni (positive) sull'ex fidanzato di Chiara, condannato in via definitiva a 16 anni come unico autore del delitto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, i pm: Sempio uccise Chiara da solo. «Omicidio aggravato da sevizie e dei futili motivi»

Garlasco, Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi

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Temi più discussi: Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; Sempio convocato dalla procura: Uccise Chiara da solo; Garlasco, pm Pavia: Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi. Convocato il 6 maggio; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav.

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«Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo». La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in - facebook.com facebook