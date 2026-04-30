Garlasco la svolta | nuove indagini verso l’assoluzione di Sempio

A Garlasco le autorità hanno avviato nuove indagini che potrebbero portare all’assoluzione di Andrea Sempio nel caso Poggi. Contestualmente, lo stralcio del procedimento relativo a un concorso ha permesso di riaprire il procedimento giudiziario per Alberto Stasi. Questi sviluppi rappresentano una svolta nelle inchieste in corso e potrebbero influire sugli esiti processuali dei due casi.

? Cosa sapere Nuove indagini a Garlasco puntano all'assoluzione di Andrea Sempio per il caso Poggi.. Lo stralcio del concorso apre la strada alla revisione del processo per Alberto Stasi.. L’avvocato Massimo Lovati ha dichiarato che l’indagine sul delitto di Garlasco porterà all’assoluzione di Andrea Sempio e alla riabilitazione di Alberto Stasi tramite un processo di revisione. Le nuove linee investigative aperte sulla vicenda della ventiseienne Chiara Poggi sembrano tracciare una traiettoria precisa verso un ribaltamento delle posizioni giudiziarie precedenti. Secondo quanto riferito dal legale di Sempio, la decisione di stralciare il concorso dall’accusa originaria rappresenta il tassello fondamentale per sbloccare la pratica di revisione che riguarda lo studente condannato in via definitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garlasco, la svolta: nuove indagini verso l’assoluzione di Sempio Garlasco, a breve la svolta: probabile rinvio a giudizio per Andrea Sempio - Ore 14 Sera 09/04/2026 Notizie correlate Garlasco, Sempio in procura! La svolta nelle indaginiAndrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia per un nuovo interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta riaperta sul delitto di Garlasco. Leggi anche: Garlasco, indagini verso la chiusura: cosa rischia Sempio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La svolta su Garlasco, i Pm di Pavia: 'Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo'; Garlasco, svolta clamorosa: si va verso la revisione del processo: ecco cosa succede ora; Garlasco, la svolta dei Pm di Pavia: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo; Garlasco, nuova svolta: Stasi fuori dalla scena del crimine, verso possibile revisione del processo. Garlasco, nuova svolta choc: per i pm Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale. Lui: Assurdo, non la frequentavoNuova svolta nel caso Garlasco: Sempio unico indagato, dubbi sulle prove e possibile revisione del processo a Stasi ancora aperta. blitzquotidiano.it Garlasco, nuove ipotesi investigative: possibile seconda presenza femminile sulla scena e risarcimento a StasiGarlasco, il caso Poggi verso la svolta: cosa cambia per Stasi Nel giallo di Garlasco, a quasi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pa ... assodigitale.it Andrea Sempio, così ha ucciso Chiara Poggi secondo la Procura: il film dell'aggressione mortale nella villetta di Garlasco - facebook.com facebook #Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com