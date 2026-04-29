Garlasco Sempio in procura! La svolta nelle indagini

Nella giornata di oggi, Andrea Sempio si è presentato presso la Procura di Pavia per un nuovo interrogatorio riguardante l’indagine sul delitto di Garlasco, che era stata riaperta di recente. La convocazione fa seguito a una richiesta degli inquirenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle domande o sugli sviluppi dell’indagine. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia per un nuovo interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta riaperta sul delitto di Garlasco. È un passaggio pesante, perché arriva nella fase conclusiva degli accertamenti e rimette al centro uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi vent’anni. La morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, continua a proiettare la sua ombra sulla giustizia italiana. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, la nuova indagine su Sempio ha riportato in superficie domande, dubbi, verifiche tecniche e possibili scenari giudiziari ancora tutti da definire. La convocazione non equivale a una condanna e non cambia, da sola, il quadro giudiziario già esistente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco, Sempio e i soldi agli avvocati: i risvolti delle indagini - Ore 14 del 10/11/2025

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