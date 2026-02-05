Garlasco Massimo Lovati andrà a processo | le accuse all’ex avvocato di Sempio

Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio, dovrà affrontare il processo. La sua figura torna sotto i riflettori, a distanza di anni dall’intricata vicenda giudiziaria che lo riguarda. La decisione arriva dopo un lungo iter giudiziario e riaccende l’attenzione su uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia.

La figura di Massimo Lovati torna al centro dell'attenzione giudiziaria a distanza di anni dal suo coinvolgimento in uno dei casi di cronaca nera più discussi d'Italia. L'ex legale di Andrea Sempio, finito sotto i riflettori per le sue prese di posizione pubbliche sul delitto di Garlasco, è oggi protagonista di una nuova vicenda che si innesta direttamente nelle polemiche e negli scontri legali nati attorno a quell'inchiesta. Lovati è noto soprattutto per il suo ruolo di difensore di Sempio, indagato nel 2017 nell'ambito della riapertura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi.

Questa mattina a Garlasco si è aperto il processo contro Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio.

L’ex difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati, finisce sotto processo a Milano.

Delitto di Garlasco, Lovati a processo per diffamazione verso gli avvocati di StasiL'ex legale dell'indagato nel delitto di Garlasco Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio ... lapresse.it

Garlasco, Massimo Lovati a processo: l’ex avvocato di Sempio accusato di diffamazione verso i legali di StasiL’ex legale di Andrea Sempio, indagato nel delitto di Garlasco, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio Giarda ... fanpage.it

