Garlasco Massimo Lovati andrà a processo | le accuse all’ex avvocato di Sempio

Da caffeinamagazine.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio, dovrà affrontare il processo. La sua figura torna sotto i riflettori, a distanza di anni dall’intricata vicenda giudiziaria che lo riguarda. La decisione arriva dopo un lungo iter giudiziario e riaccende l’attenzione su uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia.

La figura di Massimo Lovati torna al centro dell’attenzione giudiziaria a distanza di anni dal suo coinvolgimento in uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia. L’ex legale di Andrea Sempio, finito sotto i riflettori per le sue prese di posizione pubbliche sul delitto di Garlasco, è oggi protagonista di una nuova vicenda che si innesta direttamente nelle polemiche e negli scontri legali nati attorno a quell’inchiesta. >> Carlos Alcaraz senza freni, asfalta Jannik Sinner così: è caos Lovati è noto soprattutto per il suo ruolo di difensore di Sempio, indagato nel 2017 nell’ambito della riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Approfondimenti su Garlasco Lovati

Garlasco, Massimo Lovati a processo: l’ex avvocato di Sempio accusato di diffamazione verso i legali di Stasi

Questa mattina a Garlasco si è aperto il processo contro Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio.

Garlasco, guai per Massimo Lovati. L’ex difensore di Sempio a processo per diffamazione: «Ha offeso reputazione e onore degli ex legali di Stasi»

L’ex difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati, finisce sotto processo a Milano.

MASSIMO LOVATI, L'EX AVVOCATO DI ANDREA SEMPIO, VUOTA IL SACCO

Video MASSIMO LOVATI, L'EX AVVOCATO DI ANDREA SEMPIO, VUOTA IL SACCO

Ultime notizie su Garlasco Lovati

Argomenti discussi: Garlasco in Tv, Lovati contro la difesa di Andrea Sempio: le (dure) critiche sullo scontrino, perché; Garlasco, Lovati contro la richiesta degli avvocati di Sempio sull'incidente probatorio sul pc di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, Massimo Lovati: Tutti gli elementi che stanno emergendo ora sono solo segni di depistaggio; Garlasco, Lovati critica aspramente Sempio sulla strategia difensiva.

