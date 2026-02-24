Garlasco la consulenza che salva Stasi e la prova regina che accusa Andrea Sempio

Cristina Cattaneo ha consegnato la sua consulenza sulla morte di Garlasco, attribuendo al DNA la prova decisiva contro Andrea Sempio. La decisione deriva dall’analisi dettagliata dei reperti biologici trovati sulla scena del crimine. La relazione potrebbe cambiare il corso dell’indagine, mettendo in discussione le attuali ipotesi. La presenza di questa prova rafforza le accuse e apre nuovi scenari. La procura aspetta ora di valutare gli sviluppi.

L’indagine sul delitto di Garlasco è all’ultima curva. Ieri Cristina Cattaneo, la dottoressa incaricata della consulenza dalla procura di Pavia, ha depositato il suo lavoro. Tecnicamente è ancora coperta da segreto dopo la consegna al procuratore Fabio Napoleone e al suo vice Stefano Civardi. Ma la ricostruzione di cosa è accaduto il 13 agosto 2007 nel villino di via Pascoli parte da un punto fermo. Ovvero che l’aggressione a Chiara Poggi è durata più di pochi minuti, come recitava la sentenza che ha condannato Alberto Stasi. Ed è stata in due fasi. Con il deposito integrale della relazione da 300 pagine i pm potranno tirare le fila sull’accusa ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Open.online

