A Garlasco, l'accusa si basa su tre elementi principali per sostenere che Sempio fosse l'unico responsabile. Tra questi, il Dna prelevato dalle unghie di due dita della vittima. Inoltre, sono stati analizzati altri reperti e testimonianze che contribuiscono a confermare la ricostruzione dei fatti. Questi elementi vengono usati come prove nel procedimento giudiziario in corso.

Per l'accusa, una serie di "elementi convergenti" rivelerebbero che Andrea Sempio sarebbe stato solo nella villetta a Garlasco quando Chiara Poggi è stata uccisa, cioè la mattina del 13 agosto 2007. Lo riporta Il Messaggero. Si tratterebbe del Dna estrapolato dalle unghie di due dita della ragazza; della possibile ricollocazione dell'orario del delitto e della Bpa eseguita dai Ris di Cagliari.,, Per quanto riguarda il Dna estrapolato dalle unghie di due dita della ragazza, la perizia firmata da Denise Albani, la genetista che ha coordinato, con i dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo, l'incidente probatorio ha parlato di compatibilità con i componenti della linea paterna della famiglia Sempio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, i tre elementi che portano l'accusa a dire che Sempio era solo

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