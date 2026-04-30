La Procura di Pavia ha concluso le indagini preliminari sul caso di omicidio avvenuto a Garlasco, ritenendo che Andrea Sempio abbia agito da solo nel decesso di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, l’omicidio è stato aggravato da sevizie e motivi futili. La notifica dell’invito a comparire rappresenta un passo importante nel procedimento, che si sta avvicinando alla conclusione.

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, e lo ha fatto da solo. Ne è convinta la Procura di Pavia che, a un passo dalla chiusura delle indagini preliminari, gli ha notificato un invito a comparire il 6 maggio per essere interrogato, modificando il capo di imputazione: da «omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi», a «omicidio aggravato delle sevizie e dei futili motivi». È Sempio, per i pm pavesi, l'unica persona presente nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, la mattina del 13 agosto 2007. Una svolta nell'inchiesta che inevitabilmente avrà delle ripercussioni (positive) sull'ex fidanzato di Chiara, condannato in via definitiva a 16 anni come unico autore del delitto.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, i pm: Sempio uccise Chiara da solo. «Omicidio aggravato da sevizie e dai futili motivi»

Garlasco, Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi

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