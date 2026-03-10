Garlasco tensione De Rensis-Garofano da Giletti | Non faccia ironia sul carcere di Stasi Ci sono sentenze

Durante una trasmissione televisiva, Luciano Garofano ha commentato le indagini sul caso di Garlasco, ironizzando sui presunti errori iniziali e sui processi legati ad Antonio De Rensis. La discussione ha acceso un confronto tra lui e il conduttore, che ha ricordato l’esistenza di sentenze definitive. La tensione tra i due si è accentuata quando Garofano ha fatto un commento che ha suscitato reazioni.

“Lei l’ironia la fa con il carcere suo, non con il carcere di Stasi“: ha letteralmente perso le staffe Antonio De Rensis, l’avvocato dell’unica persona condannata per il delitto di Garlasco, dopo un intervento di Luciano Garofano nel corso della puntata de Lo stato delle cose andata in onda lunedì 9 marzo. Poco prima l’ex consulente di Andrea Sempio aveva risposto con ironia a Umberto Brindani che aveva sottolineato gli “82 errori” delle prime indagini. “Conti, conti, che le fa bene”, aveva risposto Garofano scatenando, quindi, la reazione di De Rensis. La battuta di Luciano Garofano Luciano Garofano, ricordiamo, è stato il consulente della difesa di Andrea Sempio fino alla sua volontà di rinunciare all’incarico. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, tensione De Rensis-Garofano da Giletti: "Non faccia ironia sul carcere di Stasi", "Ci sono sentenze" Articoli correlati “Vi informo in diretta”. Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis in tv da GilettiLa puntata di “Lo Stato delle Cose”, il programma condotto da Massimo Giletti, in onda lunedì 26 gennaio 2026, torna ad accendere i riflettori sul... Leggi anche: Garlasco, scontro tra Garofano e Giada Bocellari sulle immagini pornografiche di Stasi: "Non sono normali" Altri aggiornamenti su Garlasco tensione De Rensis Garofano da... Argomenti discussi: Il caso Garlasco, il piccolo Domenico e il punto sulla situazione in Medio Oriente: i temi de Lo stato delle cose. Garlasco in Tv, Garofano difende se stesso e i RIS: Lavoro fatto al meglio. De Rensis sbotta: Con me viene a sbattereLo Stato delle Cose è regolarmente in onda come ogni lunedì anche il 9 marzo 2026, pronto a dare aggiornamenti importanti sull’andamento delle indagini per il delitto di Garlasco. A differenza dei ... libero.it Garlasco in TV, Infante svela misteri e veleni dell'indagine: Allontanati dalla verità. L'appello dell'avvocato De RensisMilo Infante ha parlato del delitto di Garlasco nella puntata di Ore 14 del 6 marzo 2026, con focus a chi sta complicando le indagini vicine alla conclusione ... libero.it