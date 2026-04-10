Il consulente della famiglia Poggi ha esaminato l'arma del delitto, probabilmente presa dalla cucina, in relazione al caso di Garlasco. Si tratta di un dettaglio che potrebbe aiutare a ricostruire la dinamica dell’omicidio di Chiara. La polizia sta continuando le indagini, e le analisi su eventuali tracce trovate sull'arma sono ancora in corso. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, con numerosi interrogativi ancora senza risposta.

Per il consulente della famiglia di Chiara Poggi, l’esperto della Polizia di Stato Dario Radaelli, l’arma del delitto è stata presa dalla cucina. Difende così la sua lettura della scena del crimine, rispondendo ai dubbi in merito ai punti più dibattuti: l’impronta 33, la scala verso la cantina, la presunta colluttazione, il dispenser e la provenienza dell’arma. Sul martello: “Dal garage per qualche motivo è finito in cucina”. Arma presa dalla cucina L'impronta 33 e la scarpa Una ricostruzione lacunosa? Arma presa dalla cucina Il consulente della famiglia Poggi difende la lettura della scena del crimine fatta da lui stesso a Mattino Cinque. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Chiara uccisa con un'arma presa probabilmente dalla cucina: la versione del consulente dei Poggi

Garlasco, consulente dei Poggi Dario Redaelli: “L’arma del delitto presa dalla cucina, impronta 33 non attribuibile” – VIDEONel corso del suo intervento, Redaelli ha affrontato in particolare il tema dell’arma, ribadendo una propria convinzione sulla sua provenienza: "Con...

“L’arma del delitto?”. Garlasco, la rivelazione del consulente Capra: “Chiara Poggi uccisa così”Si torna a parlare dell’arma del delitto di Garlasco, uno dei punti più controversi del caso che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per...

Delitto di Garlasco, Chiara colpita per la prima volta in cucina: lo dice una nuova consulenza

Temi più discussi: Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, oggi avrebbe 45 anni: a che punto sono le indagini; Garlasco, dov'è finito Marco Poggi? Le rivelazioni del suo legale: Contro di lui vere e proprie associazioni a delinquere; Delitto di Garlasco, l'indiscrezione sulle analisi Ris col laser 3D: Un solo killer con un martello, Chiara colpita sulle scale. Il corpo sarà riesumato?; Delitto di Garlasco, l'avvocato: Vi svelo dov'è Marco Poggi.

Garlasco, Chiara uccisa con un'arma presa probabilmente dalla cucina: la versione del consulente dei PoggiIl consulente della famiglia Poggi, Dario Radaelli, analizza l'arma del delitto, il mistero dell'impronta 33 sulle scale e il dispenser ... virgilio.it

Garlasco, il Marco dell’inquietante biglietto trovato dalla mamma di Chiara al cimitero. E Marco Poggi sparitoAltro mistero, l’indagato Andrea Sempio e il fratello della vittima continuano a sentirsi Il delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi misteri. Che fine ha fatto Marco Poggi? La risposta a questa do ... affaritaliani.it

Luciano Garofano sceglie una linea durissima sul caso Garlasco e sul destino giudiziario di Alberto Stasi: nessuna ammissione di errori nelle indagini, nessun passo indietro sulle prove e un messaggio chiaro a chi oggi rimette tutto in discussione - facebook.com facebook

#Garlasco, confronto in tv sulla condanna di Alberto Stasi: dubbi e posizioni opposte sulla revisione x.com