Garlasco Lovati parla ancora di omicidio premeditato spacciato per delitto passionale | da Stasi alla bici

Nel caso di Garlasco, l’accusa ha ribadito che il delitto è stato premeditato e mascherato come un delitto passionale. Durante le ultime dichiarazioni, Lovati ha fatto riferimento alle prove che collegano il sospettato alla scena del crimine, includendo anche elementi come la bicicletta e le testimonianze di alcuni testimoni. La vicenda rimane al centro di un procedimento giudiziario ancora aperto.

Massimo Lovati non arretra di un concetto, quando parla del delitto di Garlasco. In un nuovo intervento televisivo l’ex avvocato di Andrea Sempio insiste nel considerare l’omicidio di Chiara Poggi come “premeditato“, con la scena del crimine “simulata” in tutti i suoi dettagli, a partire dalla bicicletta che “gli assassini” – dove il plurale è riferito alla possibile organizzazione – avrebbero messo appositamente fuori dalla villetta per indirizzare le indagini contro Alberto Stasi. Il delitto di Garlasco fu premeditato, secondo Massimo Lovati Martedì 3 marzo Massimo Lovati è intervenuto a Mattino Cinque per ribadire la sua tesi sul delitto di Garlasco: l’omicidio di Chiara Poggi sarebbe stato premeditato da un’organizzazione che avrebbe simulato il delitto passionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Delitto di Garlasco, Lovati a processo per diffamazione verso gli avvocati di Stasi
L'ex legale dell'indagato nel delitto di Garlasco Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico...

