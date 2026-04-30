Il caso giudiziario di Garlasco ha attraversato 19 anni di processi e numerosi colpi di scena. La vicenda riguarda l’omicidio di una giovane donna di 26 anni, avvenuto il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco, in provincia di Pavia. La vittima, laureata in Economia, è stata colpita con un oggetto contundente, mentre si trovava in casa con i genitori. Da allora, le tappe di questa inchiesta si sono susseguite nel tempo.

Milano, 30 aprile 2026 – Chiara Poggi, 26enne laureata in Economia, viene uccisa con un oggetto contundente il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco (Pavia) dove abita coi genitori. A dare l'allarme è il fidanzato Alberto Stasi, all'epoca studente della Bocconi, che sta ora finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni. Era stato assolto nei primi due gradi di giudizio. È in semilibertà. Il 6 febbraio dello scorso anno la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso di Stasi, oggi 42enne. Con il nuovo invito a comparire notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, esce di scena e per lui si apre la possibilità di una nuova richiesta di revisione della condanna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, 19 anni di processi e colpi di scena: le date e le tappe del caso giudiziario più discusso d'Italia

GARLASCO - Le Ipotesi Di Enrico Manieri - Scena del Crimine e Dinamica del Delitto

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La Stampa. . L’ha uccisa per motivi «abietti» con «odio» mentre si trovava sulle scale che conducono alla cantina della villetta di Garlasco dove abitava con i genitori. L’ha uccisa a seguito di un rifiuto di avere con lui un rapporto sessuale. Colpendola con più - facebook.com facebook

Garlasco, «Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale» x.com