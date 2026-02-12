Garlasco il libro sconvolgente che svela tutte le assurdità del caso più famoso d’Italia

Dopo 16 anni, Alberto Stasi torna in carcere, condannato in appello per l’omicidio di Chiara Poggi. Era stato assolto in primo grado, ma la Corte d’Appello ha deciso diversamente, confermando la condanna e cambiando di nuovo la sua vita. La vicenda ha fatto molto rumore, e ora si torna a parlare di un caso che ha segnato l’Italia.

Sedici anni di galera dopo due assoluzioni. È il destino di Alberto Stasi, condannato in appello per l'omicidio di Chiara Poggi dopo che il giudice Stefano Vitelli lo aveva assolto in primo grado il 17 dicembre 2009. E dopo che la Corte d'Appello lo aveva assolto in secondo grado nel 2011. Eppure, il punto non è stabilire chi abbia ragione tra innocentisti e colpevolisti. Il punto è capire cosa significa giudicare quando i fatti non tornano, quando le certezze vacillano, quando l'unico strumento che resta è il dubbio. Ed è proprio questo il cuore de Il ragionevole dubbio di Garlasco, il libro (Edizioni Piemme, 144 pagine, 12,99 euro) con cui Vitelli (insieme al giornalista Giuseppe Legato), viareggino classe 1974, spiega perché assolse l'imputato.

