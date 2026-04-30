Giovedì 30 aprile alle 17:58 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.4 in mare, tra San Nicandro e Lesina, nel Gargano. Si tratta della ventunesima scossa avvenuta nel Foggiano nel primo quadrimestre dell’anno, considerando anche eventi di magnitudo inferiore. L’epicentro si trova a circa 20 chilometri dalla costa, senza segnalazioni di danni o feriti. La sequenza sismica nel territorio prosegue da inizio anno.

? Cosa sapere Scossa di magnitudo 2.4 tra San Nicandro e Lesina giovedì 30 aprile alle 17:58.. L'evento porta a 20 le scosse registrate nel Foggiano nel primo quadrimestre dell'anno.. Una scossa di magnitudo 2.4 ha scosso il mare della Costa Garganica alle 17:58 di questo giovedì 30 aprile, posizionando l’epicentro a circa 13 chilometri da San Nicandro Garganico e a 14 chilometri dalle sponde di Lesina. Il movimento tellurico, registrato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, si è concentrato a una profondità di 8 chilometri, con coordinate geografiche fissate a 41.9472 di latitudine e 15.4897 di longitudine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gargano, scossa di magnitudo 2.4 in mare tra San Nicandro e Lesina

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