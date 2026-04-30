Garante dell’infanzia nomina congelata e Giani punta sul voto segreto

Il Consiglio regionale della Toscana si è concluso con un rinvio riguardo alla nomina del garante dell’infanzia e dell’adolescenza, generando nuove tensioni tra le forze politiche. La seduta, caratterizzata da discussioni e confronti, si è conclusa senza arrivare a una decisione definitiva, lasciando in sospeso il processo di nomina. Durante l’incontro, è stato anche deciso di procedere con il voto segreto per alcune delle questioni all’ordine del giorno.

Si chiude con un rinvio e con nuove tensioni politiche la giornata del Consiglio regionale della Toscana chiamato a nominare il garante per l’infanzia e l’adolescenza. Dopo uno stallo durato ore e la sospensione della seduta, l’aula ha approvato a maggioranza – con 20 voti favorevoli, 15 contrari.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Garante infanzia, voto a rischio. Centrodestra, appello a M5s e Avs A Fiumicino torna il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza: parte l’iter amministrativoFiumicino, 10 marzo 2026 – L’attenzione dell’ente di via Portuense torna a focalizzarsi sulle fragilità generazionali attraverso il ripristino di una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garante infanzia e adolescenza: rinviata in Commissione la delibera per la nomina; In Consiglio Toscana stallo su Garante infanzia, verso rinvio nomina; [AGGIORNATA] - Consiglio Toscana, rinviata la nomina del Garante dell'infanzia; TERRACINA | Pubblicato l’avviso per la nomina del Garante dei diritti dell’infanzia. Garante dell’infanzia, nomina congelata e Giani punta sul voto segretoIl Consiglio ferma la nomina e rimanda in commissione. Maggioranza divisa su Scaramelli, opposizioni all’attacco ... firenzetoday.it SCARAMELLI, SALTA LA NOMINA A GARANTE DELL’INFANZIA. GIANI HA AVUTO PAURA DEI CONTRACCOLPIFIRENZE - Niente da fare. Stefano Scaramelli non sarà il Garante dell’Infanzia della Regione Toscana. In Consiglio Regionale, il ... primapaginachiusi.it Dati sanitari e campagne di screening: il Garante apre una porta, ma non è un "liberi tutti". L’ultima pronuncia del Garante per la Protezione dei Dati Personali permette l’uso dei dati per la prevenzione, ma fissa paletti strettissimi. Non si tratta di una semplice - facebook.com facebook #Campania #Regione presentata la Relazione 2025 del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello con #MassimilianoManfredi e #RobertoFico x.com