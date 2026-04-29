Oggi il Consiglio regionale si riunisce alle 9.30 per discutere la nomina del garante per l’infanzia e l’adolescenza. La seduta si preannuncia tesa, poiché il voto è in bilico e il centrodestra fa appello al M5s e all’Avs affinché sostengano la proposta. La decisione sulla nomina potrebbe influenzare le prossime settimane di lavoro dell’istituzione.

Quella di oggi (inizio dei lavori dalle 9.30) si preannuncia una seduta di Consiglio regionale movimentata, visto che all’ordine del giorno c’è la nomina del garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione. Pd e Casa Riformista hanno indicato il nome dell’ex consigliere regionale di Iv Stefano Scaramelli, innescando una bufera politica che riguarda il centrodestra ma pure Avs e M5s che potrebbero votare contro Scaramelli. Un dettaglio non da poco, che potrebbe addirittura far saltare il voto di oggi, mentre un’altra opzione è quella del voto segreto. Il centrodestra è sul piede di guerra: "Fine della doppia morale" se passa il nome di Scaramelli, critica, molto irritato, il portavoce dell’opposizone e consigliere FdI Alessandro Tomasi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Garante infanzia, voto a rischio. Centrodestra, appello a M5s e Avs

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