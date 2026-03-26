Viabilità sopralluogo sulla SP 154 | soddisfazione di Lombardi e Martini Primo segnale importante

Un sopralluogo sulla S.P. 154 ha coinvolto i rappresentanti di Forza Italia, tra cui il segretario cittadino. Lombardi e Martini hanno espresso soddisfazione per l'esito dell'ispezione, definendolo come un primo segnale importante. L'incontro si è concentrato sulla verifica delle condizioni della strada e sulle prossime attività di intervento previste.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario cittadino di Forza Italia, Antonio Lombardi, insieme al consigliere comunale Agostino Martini, esprimono soddisfazione per il sopralluogo effettuato dalla Provincia di Benevento, attraverso il dirigente del Settore Territorio e Viabilità, lungo l’arteria provinciale S.P. 154. “ Si tratta di un primo segnale importante – dichiarano – c he giunge a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti e, in particolare, della nostra denuncia formale presentata il 7 febbraio 2026 sul grave stato di abbandono delle strade provinciali n. 109 e 154. Una situazione ormai non più tollerabile, che mette quotidianamente a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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