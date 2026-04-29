Italia prima nel medagliere dell’Europei U23 di Cagliari | tutta la soddisfazione del presidente Mazzone

L’Italia della scherma Under 23 si è laureata campione agli Europei di Cagliari, conquistando il primo posto nel medagliere, davanti alla Francia. La squadra ha ottenuto un totale di nove medaglie, distribuendole tra diverse discipline. Il presidente ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, evidenziando il successo della spedizione italiana. La competizione si è svolta nella città sarda, coinvolgendo atleti provenienti da vari paesi europei.

L’Italia della scherma Under 23 chiude gli Europei di Cagliari con un risultato pesantissimo: primo posto nel medagliere per Nazioni, davanti alla Francia, e un bottino complessivo di nove medaglie. Una risposta forte del movimento azzurro, arrivata in casa e in una categoria fondamentale nel percorso di crescita verso il livello Assoluto. La spedizione italiana ha conquistato sei ori, un argento e due bronzo, confermando la profondità tecnica della scuola azzurra nelle tre armi. Gli ori sono arrivati con Gaia Caforio nella spada femminile individuale, Aurora Grandis nel fioretto femminile e con quattro squadre: spada femminile, sciabola femminile, spada maschile e fioretto femminile.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Leggi anche: Europei Giovanili di Scherma, l’Italia conquista 15 podi: è secondo posto nel Medagliere

Tiro con l’arco, Italia grande protagonista agli Europei indoor. 11 podi e dominio nel medagliereVa in archivio una settimana trionfale a Plovdiv (in Bulgaria) per il tiro con l’arco italiano, che ha saputo togliersi grandi soddisfazioni vincendo...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Europei Under 23 – Altre tre medaglie azzurre a Cagliari: Aurora Grandis è d’oro nel fioretto! Bronzo per l’altra fiorettista Matilde Molinari e per la sciabolatrice Manuela Spica. Sfiorano il podio Ferrari, Bertini e Del Contrasto; Europei U23, tris d'oro per l'Italia: l'unione fa la forza nell'ultima giornata; Campionati Europei Under 23 Cagliari 2026, domani la conferenza stampa di presentazione. Da sabato le finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma e per la prima volta anche su Amazon Prime; Europei Under 23 – L’Italia della spada femminile è sul tetto d’Europa nella prova a squadre! Nel lunedì di Cagliari brilla anche l’argento del team azzurro dei fiorettisti.

Europei U23, tris d'oro per l'Italia: l'unione fa la forza nell'ultima giornataGiornata memorabile a Cagliari, con i trionfi azzurri nella sciabola femminile a squadre, nella spada maschile a squadre e nel fioretto femminile a squadre ... corrieredellosport.it

L’Italia vince il medagliere degli Europei Under 23 di Cagliari, Mazzone: Segnale importanteUna manifestazione che ha goduto di una copertura mediatica senza precedenti per un Europeo Under 23, trasmesso in diretta su Assalto – La TV della Scherma e, per la prima volta, grazie al nuovo ... italpress.com

CAMPIONATI EUROPEI U23 - CAGLIARI Matilde Molinari conquista uno splendido bronzo ai Campionati Europei U23 di Cagliari L’atleta delle Fiamme Gialle firma una gara straordinaria: dopo un girone impeccabile chiuso con tutte vittorie, supera in sequ - facebook.com facebook