Letzte Generation sotto inchiesta | possibile accusa di organizzazione criminale

La procura di Monaco ha avviato un'inchiesta che coinvolge il gruppo conosciuto come Letzte Generation. Durante le indagini sono state intercettate chiamate telefoniche tra i membri del gruppo e la stampa. L'indagine riguarda possibili collegamenti con attività di natura criminale, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La situazione rimane sotto osservazione mentre proseguono le verifiche.

Calata Santi Cosma e Damiano: sorpreso con droga e munizioni. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato Mirabella Eclano e Valle Ufita (AV) – Controlli nel fine settimana tra locali pubblici e territorio: cinque persone denunciate dai Carabinieri Napoli: uomini che odiano le madri. 3 storie di violenza, con la dipendenza come motore. gli interventi dei Carabinieri Giugliano in Campania: due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimento. É già il terzo arresto dei Carabinieri per “fuga pericolosa” Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Con questa iniziativa le... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Letzte Generation sotto inchiesta: possibile accusa di organizzazione criminale Articoli correlati Leggi anche: La stretta tedesca: Ultima generazione alla sbarra con l’accusa di «appartenenza a un’organizzazione criminale» Amazon sotto inchiesta: evasione fiscale e stabile organizzazione occulta al vaglio della Finanza.Amazon nel mirino della Finanza: nuova indagine per evasione fiscale e possibile stabile organizzazione non dichiarata La Guardia di Finanza ha...