La stretta tedesca | Ultima generazione alla sbarra con l’accusa di appartenenza a un’organizzazione criminale

La polizia tedesca ha portato in tribunale alcuni membri di Ultima Generazione, accusandoli di appartenere a un’organizzazione criminale. L’operazione ha sollevato molte polemiche, con i militanti che si sono detti innocenti e pronti a difendersi. Il processo di Potsdam apre una nuova fase nella repressione delle proteste ambientali in Germania.

Trattati alla stregua dei mafiosi. Il salto di qualità nella repressione della protesta in Germania comincia con il "maxiprocesso" di Potsdam ai militanti di Ultima Generazione, accusati dai pm di appartenere a una vera e propria organizzazione criminale dedita a commettere reati in serie, e finisce sul tavolo del ministro dell'interno del governo Merz, dove attualmente si staglia il piano per ora solo sulla carta di trasformare l'Ufficio per la protezione della Costituzione (Bfv) – l'ente federale incaricato di sorvegliare i gruppi di estremisti politici – in un autentico servizio di intelligence con ampia facoltà di operare dietro le quinte dunque protetto dalla stessa impunità che copre le altre due agenzie nazionali degli 007.

