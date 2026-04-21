Lunedì 20 aprile, Bologna ha riattivato il limite di velocità a 30 kmh su circa 258 chilometri di strade. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra cittadini e automobilisti, con alcune proteste e discussioni sulla sicurezza. La modifica delle regole ha portato anche a un aumento delle sanzioni per chi viola il nuovo limite. La misura, adottata dall’amministrazione comunale, mira a migliorare la sicurezza stradale in città.

Lunedì 20 aprile, la mobilità urbana di Bologna ha subito una trasformazione radicale con il ritorno dei limiti di velocità a 30 chilometri orari su un reticolo stradale che copre circa 258 chilometri. La decisione, concretizzata attraverso ventidue diverse ordinanze comunali, segna la ripresa di un modello di gestione della velocità che punta sulla sicurezza, ma che ha immediatamente innescato un acceso dibattito e sociale tra chi vede nel provvedimento un passo verso la normalità e chi lo considera un aggravio per i cittadini. Tra procedure amministrative e tensioni politiche nel cuore di Bologna. Il nuovo impianto normativo è nato dalla necessità di superare, sul piano tecnico, la precedente delibera annullata dal Tar.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna impone il limite a 30: scoppia il caos tra sicurezza e multe

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