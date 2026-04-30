È in fase di sviluppo un nuovo film diretto dal regista Roan Johnson, mentre la produzione de I Delitti del Barlume 14 si sta preparando a riprendere le riprese a Follonica. Le informazioni riguardanti il progetto cinematografico, ancora in fase di definizione, sono state rese note attraverso alcune indiscrezioni, tra cui l'avvio dei casting. La produzione ha annunciato che il film, dedicato a Galileo, sta entrando nella fase preparatoria.

Novità in cantiere per il regista Roan Johnson. Mentre è pronta a tornare a lavoro la troupe de I Delitti del Barlume 14 sul set di Follonica, inizia a svelarsi l’ambizioso progetto di un nuovo film fino ad oggi rimasto sostanzialmente top secret. Il protagonista sarà, infatti, un big che ha avuto i natali nella nostra città: Galileo Galiei, padre della scienza moderna. E potrebbe coinvolgere un nome importante e apprezzatissimo del cinema italiano. Intanto, in attesa di conferme alle ormai pressanti voci di corridoio, è scattato il casting. A lanciarlo è stata Toscana Film Commission, la ricerca riguarda aspiranti attori e figuranti per le riprese che si svolgeranno tra settembre e novembre 2026 a Pisa, Livorno, Lucca e Grosseto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galileo, il film. Ciak in arrivo. Via ai casting

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