I genitori dei bambini morti nel crollo della scuola di San Giuliano di Puglia si sono mostrati furiosi dopo che l’uomo ritenuto responsabile dell’incidente è stato promosso. La loro rabbia deriva dal fatto che, a distanza di anni, il colpevole ha ricevuto un avanzamento di carriera, mentre i figli non torneranno più a casa. La vicenda ha suscitato dolore e incredulità tra le famiglie, che ricordano i loro figli con dolore e rabbia.

“Quest’anno mia figlia avrebbe fatto trent’anni. Io non ce l’ho più e devo vedere il suo assassino promosso “. La voce di Antonio Morelli trema un po’ ma gli occhi sono asciutti; 24 anni hanno levigato il dolore ma non hanno cancellato la rabbia per la più grande strage di bambini avvenuta in Italia negli ultimi decenni: il crollo dell’edificio scolastico di San Giuliano di Puglia, dove il 31 ottobre 2002 morirono 27 alunni e una maestra. “Ma non è stato solo il terremoto, gli assassini dei nostri figli stavano in municipio. Compreso il tecnico comunale che non ha fatto un giorno di carcere e è ritornato allo stesso posto di lavoro dove ha commesso i suoi errori per cui i nostri figli sono morti, e ora è stato anche premiato” dice Giulia Gentile, un’altra madre resa orfana dalla tragedia di 24 anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia non c’è più e il suo assassino è stato promosso”: la rabbia dei genitori dei bambini morti nel crollo della scuola di San Giuliano di Puglia

