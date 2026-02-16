Intruso dorme in una scuola dell’infanzia nel fine settimana | la rabbia dei genitori

Un uomo senza dimora ha bucato la cancello e si è introdotto nella scuola dell’infanzia Girotondo, in via Giulio Verne a Corticella, nel weekend. Ha passato la notte tra le aule e i giochi dei piccoli, lasciando i genitori preoccupati e arrabbiati. La scoperta ha suscitato grande fermento tra chi ha figli frequentanti la struttura.

Segnalazione dal quartiere Corticella: una mamma denuncia le condizioni in cui sarebbero stati trovati alcuni ambienti. La scuola: sanificazione effettuata e carabinieri informati Un uomo senza fissa dimora si sarebbe introdotto all’interno di una scuola dell’infanzia Girotondo, in via Giulio Verne, in zona Corticella durante il fine settimana, dormendo nei locali utilizzati dai bambini. La scoperta è avvenuta alle prime ore del mattino, quando il personale è entrato nel plesso per l’apertura. Secondo quanto riferito da alcune famiglie, la persona, non identificato, avrebbe trascorso la notte all’interno dell’edificio lasciando segni evidenti del suo passaggio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

