Cyber Index PMI cresce la consapevolezza digitale delle imprese

È stato presentato presso la sede romana di Generali il terzo Rapporto Cyber Index PMI, un indice che misura il livello di consapevolezza e maturità delle piccole e medie imprese italiane nella gestione dei rischi digitali. L’evento ha coinvolto rappresentanti di imprese e professionisti del settore, che hanno assistito alla presentazione dei dati e delle analisi contenute nel rapporto.

ROMA (ITALPRESS) – E' stato presentato, presso la sede romana di Generali, il terzo Rapporto Cyber Index PMI, l'indice che valuta il livello di consapevolezza e maturità delle piccole e medie imprese italiane nella gestione dei rischi digitali. Cyber Index PMI è un'iniziativa promossa da Confindustria e Generali, con il contributo scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e la partnership istituzionale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, con l'obiettivo di monitorare nel tempo l'evoluzione della postura di sicurezza del tessuto imprenditoriale italiano, intesa come capacità di governare il rischio cyber attraverso scelte strategiche, assetti organizzativi, processi e strumenti adeguati. 🔗 Leggi su Iltempo.it Articoli correlati Lombardia: Cyber Index PMI svela crescita consapevolezza, ma vulnerabilità restano elevate. Attacchi al 36%.La presentazione del Cyber Index PMI Lombardia, un’iniziativa congiunta di Confindustria Varese, Generali, l’Osservatorio Cybersecurity & Data... Imprese più resilienti con il digitale: Gallarate svela l’indice per valutare la preparazione al cyber rischio.## Gallarate: Il Cyber Index Pmi punta a blindare le imprese contro la crescente minaccia digitale Un ambizioso progetto di collaborazione tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cyber Index Cyber index Pmi: più consapevolezza rischi cibernetici ma serve cambio passoRoma, 12 mar. (askanews) – Nel terzo anno di rilevazione, le piccole e medie imprese... Roma, 12 mar. (askanews) – Nel terzo anno di rilevazione, le piccole e medie imprese italiane raggiungono un ... itacanotizie.it Rischio cyber, nel 2025 una Pmi su quattro ha ricevuto un attaccoPresentato il Cyber Index PMI 2025, il report di Confindustria e Generali. Dossier su 1.500 imprese: il 70% delle Pmi resta nei livelli intermedi e il rischio cresce più in fretta della capacità di di ... msn.com