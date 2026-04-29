L' autobus a portata di smartphone | dal biglietto su WhatsApp al pugno duro contro l' evasione

Da riminitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Start Romagna ha avviato iniziative per rendere più semplice l’acquisto dei titoli di viaggio, introducendo la possibilità di acquistare biglietti tramite WhatsApp. Contestualmente, l’azienda sta rafforzando i controlli per contrastare l’evasione tariffaria, con interventi più severi e maggiori verifiche a bordo degli autobus. Questi interventi mirano a migliorare la regolarità delle corse e a garantire un servizio più sicuro e affidabile per gli utenti.

Politiche per la regolarizzazione dell’accesso ai servizi di tpl attraverso lo sviluppo e l’efficientamento dei canali d’acquisto e la lotta all’evasione tariffaria: è il doppio fronte che vede impegnata Start Romagna al fine di garantire la sicurezza, la regolarità del viaggio e un’esperienza.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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