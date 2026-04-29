L' autobus a portata di smartphone | dal biglietto su WhatsApp al pugno duro contro l' evasione

Start Romagna ha avviato iniziative per rendere più semplice l’acquisto dei titoli di viaggio, introducendo la possibilità di acquistare biglietti tramite WhatsApp. Contestualmente, l’azienda sta rafforzando i controlli per contrastare l’evasione tariffaria, con interventi più severi e maggiori verifiche a bordo degli autobus. Questi interventi mirano a migliorare la regolarità delle corse e a garantire un servizio più sicuro e affidabile per gli utenti.

Politiche per la regolarizzazione dell’accesso ai servizi di tpl attraverso lo sviluppo e l’efficientamento dei canali d’acquisto e la lotta all’evasione tariffaria: è il doppio fronte che vede impegnata Start Romagna al fine di garantire la sicurezza, la regolarità del viaggio e un’esperienza.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Dal Pentagono il pugno duro contro gli alleati Nato: Madrid rischia l'espulsione dall'Alleanza?La guerra contro l' Iran non ha solo prosciugato gli arsenali americani, ma sta aprendo una crepa profonda all'interno della Nato . Falconara, pugno duro contro i "furbetti" dei rifiuti: incastrati dalle telecamere, c'è chi lancia il sacchetto dal balconeControlli serrati della Polizia Locale nei primi mesi del 2026: tra denunce, patenti sospese e sanzioni, il Comune dichiara guerra al degrado urbano.