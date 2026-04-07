Choc energetico 2026 l' IA di Billding rivela sprechi strutturali per 700 euro annui a punto fornitura per le PMI italiane 

Un rapporto recente evidenzia sprechi energetici pari a circa 700 euro all’anno per ogni punto di fornitura, un dato che riguarda le piccole e medie imprese italiane. La scoperta è stata resa possibile da un’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda Billding, in un periodo caratterizzato da una crescente instabilità nei mercati dell’energia. Questo strumento si inserisce in un quadro di attenzione alle inefficienze nel settore energetico delle imprese italiane.

In un contesto di rinnovata volatilità dei mercati energetici, l’intelligenza artificiale diventa uno strumento di difesa per il tessuto produttivo italiano. Mentre le recenti tensioni in Medio Oriente hanno riportato le quotazioni del gas a toccare i 60 €MWh, la startup Billding lancia un allarme basato sui dati reali di oltre 20.000 clienti. Secondo le analisi della piattaforma, le micro e piccole imprese italiane spendevano mediamente 700 euro in più all’anno per singolo punto di fornitura già prima dell’ultimo shock energetico. Questo dato aggrava un problema strutturale per cui le piccole imprese italiane pagano l'elettricità circa il 22,5% in più rispetto alla media UE, con un prelievo fiscale e parafiscale più che doppio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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