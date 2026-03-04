Digital Maturity Report 2026 | le PMI tra IA e innovazione

Il Digital Maturity Report 2026, presentato da team.blue, ha analizzato più di 8.000 piccole e medie imprese. Lo studio si concentra sull'adozione di intelligenza artificiale e altre tecnologie innovative. I dati raccolti mostrano come le aziende stanno integrando queste soluzioni nei loro processi e nelle strategie di crescita. Il rapporto fornisce un quadro dettagliato dello stato attuale della digitalizzazione nel settore delle PMI.

(Adnkronos) – Il nuovo Digital Maturity Report presentato da team.blue ha analizzato oltre 8.000 aziende in più di 30 paesi rivelando che l'adozione dell'Intelligenza Artificiale non è più un'ipotesi remota, ma una realtà quotidiana per quasi un'impresa su cinque, mentre un altro terzo del campione si trova in fase di sperimentazione attiva.