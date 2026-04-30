Fvg | 30 piazze per le mamme rare un biscotto salva la ricerca
? Cosa sapere Trenta piazze in Friuli Venezia Giulia ospitano la raccolta fondi Io per lei dal 1 maggio.. I fondi raccolti tramite i Cuori di biscotto finanziano la ricerca Fondazione Telethon sulle malattie rare.. Tra il 1°, il 2 e il 3 maggio, trenta piazze del Friuli Venezia Giulia ospiteranno la raccolta fondi Io per lei per sostenere la ricerca di Fondazione Telethon attraverso la vendita dei Cuori di biscotto. L’iniziativa si concentra sul sostegno alle cosiddette mamme rare, figure centrali nella missione della Fondazione nata oltre trent’anni fa per iniziativa di un gruppo di madri dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare....🔗 Leggi su Ameve.eu
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