Futuro Nazionale Piacenza scontro interno | Il Comitato 171 non ci rappresenta

Un nuovo scontro interno si registra all’interno di Futuro Nazionale Piacenza. Il Comitato 171 ha diffuso una nota ufficiale in cui afferma di non sentirsi rappresentato dall’attuale organizzazione locale. La comunicazione è firmata da Giuliano Concu, rappresentante del Comitato Costituente Piacenza 346. Non ci sono altre dichiarazioni pubbliche o dettagli aggiuntivi sulla questione.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comitato Costituente Futuro Nazionale Piacenza 346, a firma di Giuliano Concu.«Prendiamo atto del comunicato diffuso dal Comitato Piacenza 171 e riteniamo necessario chiarire con fermezza che si tratta di una posizione autonoma, non sovrapponibile né.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Futuro Nazionale, ad Avellino nasce il Comitato “Avellino 160”: "Radici locali per una sfida nazionale"Il movimento fondato da Vannacci prepara il terreno verso le Politiche 2027: tra autonomia, identità e partecipazione dal basso Il riferimento... Nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale ValdarnoArezzo, 13 marzo 2026 – Nel Valdarno prende forma una nuova realtà politica: nasce il Comitato Costituente Futuro Nazionale Valdarno, primo passo di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Futuro Nazionale invita a disertare la piazza del 25 Aprile, insorge il Pd ed è scontro; Bobbio e Quarto, due incidenti in poche ore lungo la Statale 45: motociclisti feriti; Con l’auto contro una moto, grave un 55enne nei pressi di Vernasca: soccorso in eliambulanza; Futuro Nazionale | Una provocazione i negozi italiani cedono il passo. Futuro Nazionale: «Una provocazione, i negozi italiani cedono il passo»Il comitato costituente del partito chiarisce l’iniziativa: «Come mai noi italiani non siamo più in grado di fare commercio, mentre chi viene dall’estero sia così abile e duraturo? Forse ci sono probl ... ilpiacenza.it "Negozio Italiano", arriva a Piacenza l'iniziativa di Futuro Nazionale - facebook.com facebook