Il futuro di Nicolas Gonzalez resta incerto mentre si avvicina la fine del suo prestito dall'azienda sportiva alla squadra spagnola. Il giocatore, arrivato in prestito, non ha ancora definito le modalità del suo eventuale ritorno alla società di appartenenza. La situazione contrattuale e le decisioni delle parti coinvolte determinano le prossime mosse per il suo futuro professionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo le ultime notizie, Nicolas Gonzalez è atteso a un ritorno alla Juventus quest’estate. Al momento, l’Atletico Madrid non sembra intenzionato ad attivare la clausola che renderebbe il suo trasferimento permanente. Il giovane esterno ha raggiunto l’Atletico in prestito fino a giugno 2026 con un accordo dal valore di 1 milione di euro, cifra che potrebbe aumentare con i bonus. L’accordo includeva anche un obbligo di acquisto fissato a 32 milioni di euro, da pagare in rate, ma solo se vengono soddisfatte specifiche condizioni nel corso della stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Futuro incerto per Gonzalez, giovane in prestito dalla Juventus all’Atletico Madrid.

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