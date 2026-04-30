Fusione dei Comuni saltata il Pd | Grave impedire alle comunità di esprimersi sul loro futuro

Il progetto di fusione tra i Comuni dell’Alta Valle del Montone è stato interrotto prima che gli abitanti potessero esprimersi con un referendum. Il Partito Democratico Forlivese ha commentato la decisione, definendola grave e sottolineando come l’interruzione del processo abbia impedito alle comunità di partecipare a una scelta importante per il loro futuro. La questione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli esponenti politici locali.

“Il Partito Democratico Forlivese esprime profonda amarezza per il modo in cui si è concluso il percorso relativo al progetto di fusione dei Comuni dell’Alta Valle del Montone, interrotto prima ancora che fossero i cittadini a potersi esprimere su una scelta così rilevante per il futuro del.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il Pd Forlivese sostiene la fusione dei Comuni dell’Alta Valle Montone: "Avanti con determinazione e senza ambiguità"Negli ultimi mesi i Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto hanno avviato un percorso di approfondimento sulla possibile... Portico, domani si parlerà di fusione dei ComuniUn gruppo di cittadini di Portico e San Benedetto ha organizzato una ’serata informativa’ domani alle ore 20. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fusione Lambrugo-Lurago, il fronte del No salta il confronto del 29 aprile: Manca un metodo condiviso; Il Consorzio balneari Massa diventa l’unica associazione degli operatori balneari del comune di Massa: fusione con la Compagnia del Mare – Antenna 3; Fusione Lambrugo-Lurago: il Comitato del Sì lancia il Comitato di Facilitazione; GIOIOSA IONICA- MARINA DI GIOIOSA: ZAVAGLIA PROPONE UNA FUSIONE. Fusione dei Comuni, oggi si vota a PorticoDovadola, però, ha già bloccato l’iter esprimendo opinione contraria Ma vogliamo che resti agli atti quanti sono i favorevoli. msn.com «A Pieve tantissimi vantaggi dalla fusione dei Comuni»: la sindaca Rampin ricorda la scelta di Crespano e Paderno nel 2019 e i benefici al territorioTREVISO - «I vantaggi della fusione? Sono tanti. Tantissimi. E oggi i comuni che vogliono procedere in questo senso hanno anche un ostacolo in meno: il quorum». La sindaca Annalisa Rampin ritiene che ... ilgazzettino.it Mentre è in corso la fusione delle neve cumulata nell'inverno 2025/2026, Fondazione Cima usa le nevicate eccezionali di marzo in Appennino per spiegare perché "una rimonta tardiva non è sufficiente a compensare completamente i deficit accumulati nei me - facebook.com facebook Luciano #Benetton riorganizza #Ricerca. Su @RepubblicaAF 20/04/26. @ale_benetton #realestate #fusione @tribuna_treviso @Gazzettino @IlNordEst195875 x.com