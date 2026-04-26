Portico domani si parlerà di fusione dei Comuni

Domani sera alle 20 un gruppo di cittadini di Portico e San Benedetto terrà un incontro pubblico per discutere della possibile fusione tra i due Comuni. L’iniziativa mira a fornire informazioni e chiarimenti sui passi previsti e sulle implicazioni di questa procedura amministrativa. L’evento si svolgerà in una location locale e sarà aperto a tutti i residenti interessati a conoscere meglio la questione.

Un gruppo di cittadini di Portico e San Benedetto ha organizzato una ’serata informativa’ domani alle ore 20.30 nel teatro Iris Versari di Portico, sul tema ‘Un paese di paesi: fusione, informarsi per conoscere’ ovvero ‘informarsi oggi, decidere insieme il domani’. Introdurranno la serata il giornalista Quinto Cappelli, con un breve excursus storico sulle vicende dei Comuni della Romagna Toscana; Francesco Rabiti (foto), già consigliere comunale di Portico, laureatosi un paio di anni fa all’università di Bologna con una tesi di laurea sulla fusione dei comuni, che illustrerà i vantaggi e gli svantaggi della fusione; Marzia Marchesini, insegnante in pensione e già consigliera comunale di Portico, che parlerà della scuola sperimentale di Portico e coordinerà la serata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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