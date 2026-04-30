Furto sacrilego a Trevico il caso arriva in tv | appello del sindaco Rossi

Da anteprima24.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trevico, nei giorni scorsi, si è verificato un furto con elementi sacrileghi che ha suscitato grande scalpore tra i residenti. L’episodio ha coinvolto un luogo di culto della zona, generando reazioni di sdegno e preoccupazione. Il sindaco ha lanciato un appello pubblico affinché si faccia chiarezza e si individuino i responsabili. La vicenda sta attirando l’attenzione anche delle telecamere di alcune trasmissioni televisive locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Non si placa lo sconcerto a Trevico dopo il furto sacrilego avvenuto nei giorni scorsi, un episodio che ha scosso profondamente l’intera comunità. La vicenda ha superato i confini locali approdando anche sulla scena nazionale: nella mattinata, durante la trasmissione Uno Mattina News, il conduttore Tiberio Timperi ha dato spazio all’accorato appello delle istituzioni locali. A intervenire è stato il sindaco Nicolino Rossi, che ha posto l’accento su alcune scelte ritenute discutibili nella gestione della sicurezza. “ Ritengo che sia stato sottovalutato il rischio nel momento in cui si è deciso di trasferire una cassaforte estremamente pesante, che per anni aveva garantito sicurezza, in un’altra collocazione senza un adeguato coinvolgimento delle autorità competenti “, ha dichiarato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

furto sacrilego a trevico il caso arriva in tv appello del sindaco rossi
© Anteprima24.it - Furto sacrilego a Trevico, il caso arriva in tv: appello del sindaco Rossi

Notizie correlate

Furto nella Cattedrale di Trevico, l'appello del sindaco ai ladri: "Restituite la refurtiva e consegnatevi alle forze dell'ordine"Lo scorso 15 aprile, la comunità di Trevico è stata sconvolta dal colpo da un milione di euro ai danni della Cattedrale di Santa Maria Assunta.

VIDEO/ Trevico, dopo il furto scatta il Consiglio comunale straordinarioTempo di lettura: 2 minuti Un colpo fulmineo, organizzato nei minimi dettagli, che in meno di due minuti ha scosso l’intera comunità di Trevico.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Maxi furto degli ori ex voto, Trevico spaccata: il sindaco attacca il parroco; Trevico, le opinioni della comunità sul furto sacrilego. Domenica è atteso il Vescovo Melillo; Furto nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico (AV); l’Arciprete Don Gennaro Curró e la comunità di Francavilla di Sicilia esprimono piena solidarietà.

furto sacrilego a trevicoFurto nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico (AV); l’Arciprete Don Gennaro Curró e la comunità di Francavilla di Sicilia esprimono piena solidarietàLa cittadina dell’Alcantara è rimasta sorpresa e incredula dopo aver appreso la triste notizia proveniente dal comune di Trevico, in provincia di Avellino. Nei giorni scorsi, alcuni ladri sono entrati ... gazzettinonline.it

furto sacrilego a trevicoFurto nella cattedrale di Trevico, rubati preziosi e moniliDieci chili d'oro, preziosi, una corona del '900, una reliquia di enorme valore storico, un simbolo della fede trevicana. È il bottino del furto avvenuto la scorsa notte intorno alle 3 nella cattedral ... rainews.it

Digita per trovare news e video correlati.