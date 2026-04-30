Furto sacrilego a Trevico il caso arriva in tv | appello del sindaco Rossi

A Trevico, nei giorni scorsi, si è verificato un furto con elementi sacrileghi che ha suscitato grande scalpore tra i residenti. L’episodio ha coinvolto un luogo di culto della zona, generando reazioni di sdegno e preoccupazione. Il sindaco ha lanciato un appello pubblico affinché si faccia chiarezza e si individuino i responsabili. La vicenda sta attirando l’attenzione anche delle telecamere di alcune trasmissioni televisive locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Non si placa lo sconcerto a Trevico dopo il furto sacrilego avvenuto nei giorni scorsi, un episodio che ha scosso profondamente l’intera comunità. La vicenda ha superato i confini locali approdando anche sulla scena nazionale: nella mattinata, durante la trasmissione Uno Mattina News, il conduttore Tiberio Timperi ha dato spazio all’accorato appello delle istituzioni locali. A intervenire è stato il sindaco Nicolino Rossi, che ha posto l’accento su alcune scelte ritenute discutibili nella gestione della sicurezza. “ Ritengo che sia stato sottovalutato il rischio nel momento in cui si è deciso di trasferire una cassaforte estremamente pesante, che per anni aveva garantito sicurezza, in un’altra collocazione senza un adeguato coinvolgimento delle autorità competenti “, ha dichiarato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto sacrilego a Trevico, il caso arriva in tv: appello del sindaco Rossi Notizie correlate Furto nella Cattedrale di Trevico, l'appello del sindaco ai ladri: "Restituite la refurtiva e consegnatevi alle forze dell'ordine"Lo scorso 15 aprile, la comunità di Trevico è stata sconvolta dal colpo da un milione di euro ai danni della Cattedrale di Santa Maria Assunta. VIDEO/ Trevico, dopo il furto scatta il Consiglio comunale straordinarioTempo di lettura: 2 minuti Un colpo fulmineo, organizzato nei minimi dettagli, che in meno di due minuti ha scosso l’intera comunità di Trevico. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maxi furto degli ori ex voto, Trevico spaccata: il sindaco attacca il parroco; Trevico, le opinioni della comunità sul furto sacrilego. Domenica è atteso il Vescovo Melillo; Furto nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico (AV); l’Arciprete Don Gennaro Curró e la comunità di Francavilla di Sicilia esprimono piena solidarietà. Furto nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico (AV); l’Arciprete Don Gennaro Curró e la comunità di Francavilla di Sicilia esprimono piena solidarietàLa cittadina dell’Alcantara è rimasta sorpresa e incredula dopo aver appreso la triste notizia proveniente dal comune di Trevico, in provincia di Avellino. Nei giorni scorsi, alcuni ladri sono entrati ... gazzettinonline.it Furto nella cattedrale di Trevico, rubati preziosi e moniliDieci chili d'oro, preziosi, una corona del '900, una reliquia di enorme valore storico, un simbolo della fede trevicana. È il bottino del furto avvenuto la scorsa notte intorno alle 3 nella cattedral ... rainews.it IrpiniaTv. . Dopo il furto sacrilego, scontro aperto tra il sindaco Rossi e il parroco don Claudio. Il Vescovo prova a mediare. #itv - facebook.com facebook