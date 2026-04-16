VIDEO Trevico dopo il furto scatta il Consiglio comunale straordinario

Dopo un furto avvenuto nel centro del paese, il consiglio comunale di Trevico si è riunito in seduta straordinaria. L’episodio, avvenuto in meno di due minuti, ha coinvolto l’intera comunità, portando a un confronto immediato tra amministratori e cittadini. La riunione ha avuto luogo nelle ore successive all’accaduto, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sull’entità del danno o sui responsabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Un colpo fulmineo, organizzato nei minimi dettagli, che in meno di due minuti ha scosso l’intera comunità di Trevico. Erano circa le 2:50 della notte tra martedì e mercoledì quando almeno sei malviventi, con i volti coperti da cappellini e scaldacollo, sono entrati in azione nella sala adiacente alla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Le immagini delle telecamere interne – un video di un minuto e 57 secondi – documentano ogni fase del raid. Prima hanno liberato lo spazio spostando un tavolo e un biliardino presenti nella sala parrocchiale. Poi, con ogni probabilità utilizzando un flex, hanno tagliato la base della cassaforte, riuscendo infine a portarla via.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Trevico, dopo il furto scatta il Consiglio comunale straordinario Notizie correlate Consiglio comunale: dopo il pranzo scatta l’abbiocco e il numero legale va a farsi un giroL’aula del Consiglio comunale è pronta, ordinata, lucidata come nelle grandi occasioni. Arresto Santamaria, opposizione chiede Consiglio comunale straordinario a BeneventoTempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri di opposizione chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio comunale a seguito della vicenda... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Video - Il furto clamoroso della cassaforte con oltre 10 kg di oro a Trevico; Furto nella cattedrale di Trevico, rubati preziosi e monili; Ladri nella chiesa di Trevico, portata via nella notte la cassaforte con 10 chili d'oro e preziosi; Furto dell’oro votivo a Trevico: la comunità sotto shock. Un furto che ha sconvolto l'intera comunità quello che è andato in scena nella notte a Trevico Alcuni malviventi si sono introdotti nella cattedrale di Santa Maria Assunta e hanno rubato la cassaforte, contenente oggetti preziosi in oro - facebook.com facebook Irpinia, rubata cassaforte in Cattedrale a Trevico con l’oro della Madonna x.com