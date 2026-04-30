Un uomo di 31 anni, già condannato in passato, è stato giudicato colpevole di aver scardinato i lucchetti di un’enoteca in via Adua e di aver compiuto un furto. Il giudice Michela Caputo ha stabilito una pena di sei mesi di reclusione e ha disposto il divieto di dimora nel territorio comunale. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo.

? Cosa sapere Il giudice Michela Caputo condanna Marauane Bouaziz a 6 mesi per furto in via Adua.. Il trentunenne recidivo riceve anche il divieto di dimora nel territorio comunale.. Il giudice Michela Caputo ha condannato Marauane Ben Hichem Bouaziz a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il tentato furto avvenuto nell’enoteca Il Grappolino di via Adua, emettendo al contempo un divieto di dimora nel territorio comunale per il trentunenne senza fissa dimora. L’episodio che ha scosso la tranquillità del quartiere si è consumato venerdì scorso, quando le forze dell’ordine sono intervenute all’alba all’interno del locale commerciale. Secondo quanto ricostruito durante l’udienza in direttissima, l’uomo aveva forzato l’ingresso scardinando la porta e recidendo ben quattro lucchetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto in enoteca: condannato il ladro che scardinò i lucchetti

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