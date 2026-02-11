Custodi di un magazzino a Torino legano caviglie e ginocchia con fascette a un ladro e lo fanno arrestare | condannato per il furto

Un uomo di circa 40 anni è finito in cella con una condanna di un anno di carcere per furto. I fatti sono iniziati nella notte tra il 26 dicembre e il 27, quando alcuni custodi di un magazzino a Torino hanno notato un uomo che tentava di entrare. Lo hanno rincorso, lo hanno raggiunto e, invece di chiamare le forze dell’ordine subito, hanno deciso di intervenire direttamente. Lo hanno legato con fascette a caviglie e ginocchia e lo hanno tenuto fermo fino all’arrivo della polizia. Ora il ladro dovrà

Un anno di carcere per furto. Ieri, 10 febbraio, è terminato con una condanna a questa il processo di primo grado al ladro sulla quarantina arrestato alle 3 di notte dello scorso 26 dicembre. Era stato fermato dai custodi del magazzino dove voleva rubare. In due, dopo averlo sorpreso, gli avevano legato ginocchia e caviglie con delle fascette, tenendolo immobile fino all’arrivo della polizia. La sentenza prevede anche una multa di 220 euro a carico dell’imputato. Per lui, la procura aveva chiesto un anno, un mese e dieci giorni di reclusione. La pena non è sospesa, visto che il ladro era già stato condannato in passato per altri fatti, e dev’essere scontata in carcere.🔗 Leggi su Torinotoday.it

