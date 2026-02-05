Furto e ricettazione ladro condannato e arrestato

Da casertanews.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Cesa hanno arrestato un uomo condannato per furto e ricettazione. Hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Napoli Nord. L’uomo è stato portato in cella per scontare la pena.

I Carabinieri della Stazione di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.Il provvedimento, regolarmente notificato dai militari dell’Arma a un 53enne del napoletano.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Cesa Napoli

Ladro seguito dal personale dopo che è uscito senza pagare, condannato per furto

Arrestato e condannato il ladro di sigarette: 39 pacchetti rubati a Torino

Un uomo è stato arrestato e condannato per aver sottratto 39 pacchetti di sigarette da un distributore automatico a Torino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Bank Burglar Caught Red-Handed with Xanax and Dog Worries

Video Bank Burglar Caught Red-Handed with Xanax and Dog Worries

Ultime notizie su Cesa Napoli

Argomenti discussi: Ladro di Natale ad Afragola, ruba le luminarie dalla pineta comunale per rivenderle: preso dalla Polizia locale; Ospedale di Perugia, controlli e denunce: due venditori abusivi, un ladro e un mendicante; La banda del buco fallisce il colpo, fermati due ladri: uno è un pensionato di 76 anni; Una ventina di furti nelle auto in sosta in due notti, arrestato 26enne.

furto e ricettazione ladroScoperto il ladro di attrezzi nei cantieri, trovati arnesi in un magazzino per 50 mila euroUn uomo sorpreso a rubare da un furgone a Villabate è stato arrestato dalla Polizia, che lo ha denunciato anche per ricettazione e furto di energia elettrica. Gli agenti lo […] ... blogsicilia.it

Il 26enne si troverebbe ora in carcere a Bologna. Tra le accuse, anche quella di ricettazioneTra le accuse rivolte verso il giovane figurerebbe anche quella di ricettazione, per il furto di una tessera carburanti e di una tessera del traghetto all’interno di una volante dei Carabinieri ... ravennaedintorni.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.