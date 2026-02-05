Furto e ricettazione ladro condannato e arrestato

I Carabinieri di Cesa hanno arrestato un uomo condannato per furto e ricettazione. Hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Napoli Nord. L’uomo è stato portato in cella per scontare la pena.

I Carabinieri della Stazione di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.Il provvedimento, regolarmente notificato dai militari dell'Arma a un 53enne del napoletano.

