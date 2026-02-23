Civitavecchia | in auto con un chilo di hashish fermati due corrieri della droga

Due cittadini ecuadoriani sono stati fermati a Civitavecchia con un chilo di hashish nascosto nell'auto. La polizia ha intercettato il veicolo al casello autostradale e ha scoperto la droga durante un controllo di routine. I due uomini sono stati immediatamente fermati e portati in carcere. La scoperta si aggiunge a una serie di operazioni mirate a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Due cittadini ecuadoriani sono stati arrestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma durante un controllo effettuato presso il casello autostradale di Civitavecchia. I due uomini, fermati da una pattuglia del locale Gruppo, hanno fornito risposte vaghe e contraddittorie alle domande poste dai finanzieri, comportamento che ha insospettito i militari. Pertanto, è stata decisa un'ispezione più approfondita del loro veicolo. Intervento del cane antidroga Milton. Determinante è stato l'intervento del cane antidroga Milton, il quale ha immediatamente segnalato la presenza di hashish rinvenuto sotto il sedile del passeggero.