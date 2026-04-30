I Carabinieri di Cecina hanno denunciato un cittadino bulgaro di 30 anni per un furto avvenuto il 29 aprile in un hotel locale. Durante l'episodio, l’uomo ha preso un cellulare aziendale posato su un vassoio, tentando successivamente di resettarne le password. Il cellulare è stato sottratto dall’hotel e le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

? Cosa sapere I Carabinieri di Cecina denunciano un bulgaro di 30 anni per furto il 29 aprile.. Il ladro ha tentato di resettare le password del cellulare aziendale rubato in hotel.. I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno denunciato un 30enne di nazionalità bulgara, residente nel Nord Italia, accusato di aver sottratto con destrezza il cellulare aziendale di un gestore di una struttura ricettiva sul lungomare di Marina il 29 aprile 2026. L’episodio ha scosso la tranquillità del settore alberghiero locale, dove il lavoro quotidiano si basa sulla fiducia tra chi accoglie e chi soggiorna. La vicenda è iniziata quando il titolare dell’esercizio commerciale, impegnato nelle normali attività di gestione, si è accorto della mancanza del dispositivo mobile lasciato precedentemente in un ufficio della reception.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto da prestigiatore in hotel: rapito il cellulare con un vassoio

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