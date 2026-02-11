Dopo il furto di un cellulare bonifici da 20mila euro dalla app della banca

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per un furto in abitazione avvenuto a Cisterna. La polizia ha scoperto il collegamento grazie a un’indagine che ha combinato verifiche tecniche e analisi bancarie, anche dopo che sono stati sottratti 20mila euro tramite bonifici dalla app della banca.

Tre persone sono indagate per un furto in abitazione avvenuto nel comune di Cisterna, individuate grazie a un'articolata indagine degli agenti di polizia che hanno avviato accertamenti sotto il profilo tecnico e bancario. Così si è riusciti a ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e.

